SPÖ-Granden schweigen zur Causa Silberstein

So schweigsam erlebt man SPÖ-Granden selten. Nach der Verhaftung des Partei-Strategen und Kanzler-Beraters Tal Silberstein in Israel wegen Verdachtes der Geldwäsche sind die Spitzen der SPÖ auf Tauchstation. Jede Interview-Anfrage wird abgewiesen. „Es ist nicht der Zeitpunkt, sich zu Wort zu melden“, heißt es mehr oder weniger gleichlautend.

Blankes Entsetzen

Doch hinter vorgehaltener Hand sind hochrangige Sozialdemokraten entsetzt, dass die Partei bzw. Bundeskanzler und SPÖ-Chef Christian Kern so lange an Silberstein festgehalten habe. „Ich habe Kern ganz anders eingeschätzt, strategisch weitblickend, analytisch. Und jetzt dieses Desaster“, sagt ein bekannter SPÖ-Politiker. „Ein Super-Gau für die Partei“, bemerkt ein anderer. „Schrecklich“ ist eine andere häufige Bemerkung, die man hört.

Partei-Insider sagen, dass Tal Silberstein seine Aufgabe ohnedies erfüllt habe, jetzt komme es auf den persönlichen Einsatz des Spitzenkandidaten und seinen direkten Kontakt mit den Menschen an. Offiziell sagt man in der Wahlkampfzentrale der SPÖ nichts über die weitere Vorgehensweise, außer dass am Slogan "Hol' Dir, was Dir zusteht" festgehalten werde, weil dieser Slogan "sehr gut ankommt".

"Auf SPÖ-Themen konzentrieren"

Meinungsforscher Peter Hajek von Public Opionion Strategies gibt eine erste Einschätzung: „Die SPÖ hat die Zusammenarbeit mit Tal Silberstein beendet, das war der erste richtige Schritt. Jetzt müssen sie sich auf ihre Themen konzentrieren, proaktiv können sie in dieser Causa sonst nichts machen.“

Leicht sei es für die SPÖ jedenfalls nicht. „Aber wenn hier nichts mehr nachkommt, wird das wahrscheinlich für den Wähler in zwei Monaten kaum noch eine Auswirkung haben“, gibt Hajek Entwarnung.

Die Mitbewerber versuchen aus dem Fall Silberstein und anderen Fehlern der SPÖ die Kanzler-Partei in Miskredit zu bringen. „Sie stellen die Reputation der SPÖ in Frage. Ob das gelingt, ist eine andere Frage. Vor allem die Freiheitlichen, die bis dato relativ ruhig waren, versuchen das auszunutzen.“