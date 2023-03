SPÖ-Führung: Kowall steigt aus Rennen aus

Knalleffekt zu Beginn der Woche: Der Wiener SPÖ-Politiker und frühere Leiter der "Sektion 8", Nikolaus Kowall, gab bekannt, im Rennen um die SPÖ-Führung mitmischen zu wollen.

Der 40-jährige begründete seine Kandidatur damit, "dass ich die beiden anderen Kandidat:innen für ungeeignet halte, das zu tun, was gerade am wichtigsten für Österreich ist: Dem rechten Populismus Einhalt gebieten". Darüber hinaus gehe es ihm auch um eine "einmalige Chance für die Parteidemokratie in der SPÖ".