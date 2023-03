Andreas Babler: Traiskirchener "Parteirebell" will SPÖ-Chef werden

Dass er hoch hinaus will, zeigte der Neo-Bundesrat schon am 1. Mai 2020, als er auf dem Schlot des früheren Semperit-Werkes in seiner Heimat eine kurze Ansprache hielt. Der 20-minütige Aufstieg wurde mit medialer Präsenz belohnt. 2019 war Traiskirchen auch die erste österreichische Stadt, die den Klimanotstand ausrief.

In die Kritik geriet Babler 2016, als ihm vorgeworfen wurde, neben seinen Bezügen als Bürgermeister auch als Mitarbeiter der Stadt Traiskirchen ein Gehalt zu beziehen. Das Amt in der Öffentlichkeitsarbeit und der Stabsstelle gab er daraufhin ab.

Babler ist quasi ein Herzeigestück der SPÖ als Arbeiterpartei, werkte er doch zunächst im Schichtbetrieb bei der Vöslauer Mineralwasser AG. Sozusagen auf dem zweiten Bildungsweg studierte er politische Kommunikation an der Kremser Donau-Universität.