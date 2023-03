Traiskirchener Bürgermeister Andreas Babler kandidiert für SPÖ-Vorsitz

Der Traiskirchener Bürgermeister Andi Babler kandidiert für den SPÖ-Vorsitz. Das bestätigte Babler dem KURIER auf Nachfrage. Davor gab der Vertreter des linken Parteiflügels am Donnerstagabend seine Kandidatur via Twitter bekannt. Babler schrieb: "Ich kandidiere für den Vorsitz der SPÖ, weil die Sozialdemokratie ein Teil meines Lebens ist. Und weil es mir sehr weh tut, was wir da in den letzten Monaten mit dieser Partei aufgeführt haben - und damit bin ich nicht alleine."