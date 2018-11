SPÖ-Chefin Rendi fordert Kurz heraus: "Will Kanzlerin werden"

„ Victor Adler wusste, dass er die Krankheiten seiner Zeit nicht am Krankenbett bekämpfen konnte. Ungleichheit und Armut machen krank. Will man diesen Menschen helfen, muss man ihre Lebensumstände ändern. Selbst wenn ich die beste Ärztin der Welt geworden wäre, könnte ich nie so vielen Menschen helfen wie in der Politik. (...) Ja, die Menschen sind an und für sich gut. Das ist unser Menschenbild“, so beschreibt die neue SPÖ-Chefin Pamela Rendi-Wagner in ihrer ersten Parteitagsrede ihr politisches Credo.

Beim 44. Parteitag der SPÖ in der Welser Messehalle wurde sie mit 97,8 Prozent der Stimmen eindrucksvoll gewählt.