"Lieber Sebastian, was hast du gemacht?" - Zitate aus Rendi-Rede

"Unser Ansatz ist Humanität und Ordnung." - Rendi-Wagners vage Antwort auf das Migrationsthema.

Kampfansage

"Lieber Sebastian, was genau hast Du in all diesen Jahren eigentlich gemacht? Was hast Du eigentlich unternommen, um zu versuchen, dieses Problem einer Lösung zuzuführen? Du hast nichts getan! Du beschreibst, die kritisierst, aber Sebastian, du bist Politiker, und Politiker handeln und tun." - Rendi-Wagner zur Rolle von Sebastian Kurz in der Flüchtlingsfrage.

"Selbst wenn ich die beste Ärztin der Welt geworden wäre, ich hätte nie so vielen Menschen helfen können wie durch kluge und verantwortungsvolle Politik." - Rendi-Wagners Motiv für ihren Wechsel in die Politik ...

"Ich bin Feministin." - ... und jeder, der Rendi-Wagner wählt, soll wissen, woran er ist.

Kanzlerinansage

"Wir werden wieder nach vorn kommen. Ich werde mit größter Entschlossenheit dafür kämpfen, dass wir wieder stärkste politische Kraft in diesem Land werden und ich mit eurer Unterstützung die erste Bundeskanzlerin dieser Republik werde. Ich verspreche euch, ich werde schuften und rennen, und ich bitte euch, rennt mit mir, für die Menschen." - Zum Schluss die Kanzlerinansage.