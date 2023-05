SPÖ: Babler pocht weiter auf Mitgliederentscheidung

Rendi-Wagner: Ergebnis zu respektieren

Die Drittplatzierte, Parteichefin Pamela Rendi-Wagner, betonte in einem schriftlichen Statement, den Ausgang anzuerkennen: "Auch wenn es ein sehr knappes Ergebnis ist, ist es aus meiner Sicht zu respektieren." Man werde am Dienstagmorgen in Präsidium und Bundesparteivorstand "gemeinsam die nächsten Schritte" besprechen. Zudem hat Rendi-Wagner hat für Dienstag, 9:30 Uhr ein Pressestatement angekündigt.