Cannabis, 32-Stunden-Woche und die EU: Eine Woche Babler im Überblick

... über neue Steuern

„Ich will Vermögen besteuern, sodass es wirksam ist. Damit wir andere Forderungen wie Maßnahmen gegen Kinderarmut bezahlen können.“

... das Gesundheitssystem

"Die Reform der Krankenkassen unter Türkis-Blau ist ein Wahnsinn." Deren Rücknahme " ist eine der Bedingungen für eine Koalition."

... über Landesverteidigung

"Ich war immer Befürworter der Wehrpflicht."

... über ein EU-Heer

"Darüber sollten wir diskutieren. Es geht darum, wie die gesamte europäische Sicherheitspolitik aussehen soll. Auch in Hinblick auf den Ausgang der nächsten US-Wahl. Was ist die Strategie der Nato? Was heißt all das für die österreichische Neutralität: Ist sie ausbaufähig? Wir sind da am Anfang eines Prozesses."