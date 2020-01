ÖVP und Grüne einig: Kogler und Kurz treten nach finaler Runde vor die Presse

Den Kanzler, zehn Minister plus einen Staatssekretär bekommt die ÖVP, vier Minister plus einen Staatssekretär-Posten die Grünen. Und genau dieser Posten ist der letzte, der noch fraglich ist. Laut SN ist Ulrike Lunacek, die sich nach der missglückten Wahl 2017 aus der Politik verabschiedet hat, als Staatssekretärin im Gespräch. Die frühere Rektoren-Chefin Eva Blimlinger soll hingegen nicht mehr so hoch gehandelt werden. Die restlichen Regierungsmitglieder in spe können Sie hier nachlesen: