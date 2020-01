Schallenberg bleibt Außenminister, Anschober bekommt Soziales

Abgespecktes Ressort

Der Jurist und Diplomat Schallenberg verfügt über langjährige Erfahrung im Außenamt, seit 20 Jahren ist er dort tätig, war Pressesprecher mehrere Außenminister. Zuletzt leitete Schallenberg die EU-Koordinationssektion im Bundeskanzleramt.

Sein Ressort, das er im Juni übernommen hat, wird aber abgespeckt, denn die Agenden Integration, EU, Kunst und Kultur wandern in andere Hände - Schallenberg bleibt dann nur mehr die Außenpolitik. Europa wird künftig von der Kurz-Vertrauten Karoline Edtstadler übernommen, der Bereich Integration wird zu einem eigenen Ministerium aufgewertet, das die Oberösterreicherin Susanne Raab leiten soll. Auch die Bereiche Kunst und Kultur werden aufgewertet, für sie werden die Grünen zuständig sein.

Anschober geht nach Wien

Rudi Anschober, der in Oberösterreich als Landesrat tätig ist, wurde als neuer Sozialminister bestätigt. Der Grüne hat sich in jüngerer Vergangenheit einen Namen mit seinem Kampf um einen Bleibestatus für Asylwerber in Lehre gemacht - er ist damit oft als Kritiker der türkis-blauen Regierung aufgetreten. Sein Ressort wird auch abgespeckt; das Thema Arbeit - also auch das AMS - wird ausgelagert.