Launsky-Tieffenthal wird Generalsekretär im Außenministerium

Es war eine der umstrittenen Maßnahmen der türkis-blauen Regierung. In jedem Ministerium wurde ein Generalsekretär installiert, auch in solchen, wo es zuvor keinen gegeben hatte. Da die Generalsekretäre grundsätzlich mit der Regierungsperiode, für die sie bestellt wurden, auslaufen, werden jetzt neue eingesetzt. "Wir werden in den ÖVP-Ministerien wieder Generalsekretäre installieren", bestätigt ein ÖVP-Sprecher dem KURIER.