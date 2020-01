Lunacek soll Comeback als Staatssekretärin feiern

Elf Minister plus einen Staatssekretär soll es auf türkiser Seite in der neuen Regierung geben, vier plus einen auf grüner. Wer bei den Grünen Staatssekretärin werden soll, ließ die Partei am Mittwochabend noch offen. Fest steht nur, dass es eine Frau sein muss - bei den Grünen ist Geschlechterparität Pflicht.

Im Gespräch ist für den offenen Posten angeblich Ulrike Lunacek, berichten die Salzburger Nachrichten. Die Partei bestätigt das aber vorerst nicht. Die finale Personalentscheidung soll morgen, Donnerstag, im Bundesvorstand getroffen werden.

Die SN wollen aber bereits mehr wissen: Lunacek, ehemalige Spitzenkandidatin der Grünen bei der missglückten Wahl 2017, soll als Staatssekretärin im Vizekanzleramt Werner Kogler in europa- und außenpolitischen Belangen unterstützen.