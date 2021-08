Soziologe: "Militante Impfgegner sehen sich in einer Märtyrerrolle"

Andreas Diekmann: Die Impfung ist eben nicht nur Privatsache. Der Schutz der Gesundheit ist ein hoch emotionales Thema, das alle berührt. Je mehr Menschen geimpft sind, umso sicherer können sich die Menschen fühlen. Hardcore-Impfgegner versetzen sich dagegen in die Märtyrerrolle einer verfolgten Minderheit. Es ist erstaunlich, wie stark medizinische Fragen ideologisiert werden. In den USA ist Maskentragen bei Republikanern verpönt. In Deutschland zählen Anhänger von AfD, in Österreich Anhänger der FPÖ zu den Impfgegnern. Die Unterschiede zu den bürgerlichen Parteien sind markant.

Sind Impfgegner um ihre Gesundheit besorgt oder geht es um einen Protest gegen staatliche Autorität?

Es gibt beides. Rechtsextremen Parteien ist das Thema Migration abhandengekommen, also sind sie auf den Corona-Zug aufgesprungen. Auch außerhalb der Parteien gibt es „politische Unternehmer“, die von der Organisation von Protesten profitieren – auch finanziell.

Wie passiert die „Radikalisierung“ von Impfgegnern?

Verschwörungstheorien, Esoterik und auch prinzipielle Gegnerschaft bei Impfungen, oft unter gebildeten Mittelklasse-Eltern, gab es seit jeher. Soziale Medien haben aber der Verbreitung von Verschwörungstheorien einen gewaltigen Schub gegeben. Impfgegner beziehen ihre Informationen in der Regel nicht vom städtischen Gesundheitsamt. Man informiert sich in den einschlägigen Foren. Chatgruppen erzeugen zudem ein Gemeinschaftsgefühl. Den dort geteilten, oft völlig absurden Geschichten wird vertraut. Seriöse „Mainstream“-Medien gelten nur noch als „Lügenpresse“.

Wieso „zieht“ das Argument einer kollektiven Verantwortung nicht?

Die Neigung zu prosozialem Verhalten, anderen zu helfen, auch Fremden, findet sich bei einem Großteil. Verantwortung zeigen ist ein Motiv für die Impfung, so wie auch das Selbstinteresse, besser geschützt zu sein. Wir sind ja in der glücklichen Lage, dass – anders als z. B. bei der Verringerung von -Emissionen – Selbstinteresse und Schutz der Allgemeinheit in die gleiche Richtung weisen. Das hat die überwiegende Mehrheit erkannt. Nach einer Eurobarometer-Umfrage wollen sich bis Jahresende 81 Prozent der Österreicher impfen lassen.