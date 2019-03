Sozialhilfe entzweit Bund und Länder

Türkis-Blau zieht sich mit der neuen Sozialhilfe den Zorn der rot-geführten Bundesländer zu. Wien, das Burgenland und Kärnten fühlen sich völlig übergangen, sprechen von " Verhöhnung" und einem neuen "Tiefpunkt im Verhältnis zum Bund". Aber auch die roten bzw. grünen Soziallandesräte von Niederösterreich und Salzburg üben scharfe Kritik an der Vorgangsweise der Bundesregierung.

Im Moment wird freilich weniger über die großteils bekannten Kürzungen bei kinderreichen Familien und Zuwanderern mit geringen Deutschkenntnissen gestritten. Derzeit dreht sich die Debatte vor allem darum, dass zwar am Mittwoch eine Regierungsvorlage beschlossen wurde, aber das Treffen mit den Soziallandesräten erst am 8. April stattfindet – also erst in fast vier Wochen.