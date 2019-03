Haushaltsbuch: Wie ein Leben mit Mindestsicherung aussieht

Anna Schmitt hat ihre braunen Haare zu einem Zopf gebunden, vereinzelt sind graue Haare zu sehen. Sie sitzt mit grau-weißem, langärmeligen T-Shirt in einem Café am Wiener Schwedenplatz. Weil die 35-Jährige weiß, dass viele über Menschen wie sie urteilen, will sie ihren echten Namen nicht in den Medien lesen. Schmitt bezieht nämlich Mindestsicherung und das seit sieben Jahren.

Zwei Uni-Abschlüsse

Im Moment sind das 948,94 Euro, zwölfmal im Jahr. Dem gängigen Klischee einer faulen Langzeitarbeitslosen entspricht sie sicher nicht. Ihre Augen sind wach, sie drückt sich gewählt aus, hat zwei Uni-Abschlüsse und ist dennoch auf die Unterstützung des Staates angewiesen. Schmitt ist nämlich chronisch krank, auch wenn man es ihr nicht ansieht. Multiple Sklerose ist nur einer der Krankheiten, mit denen sie lebt.

"Eine Zeit lang war ich erblindet"

Am Mittwoch beschloss der Ministerrat die vieldiskutierte Reform der Mindestsicherung, die im Mai den Nationalrat passieren soll. Die wichtigsten Änderungen betreffen Menschen ohne Deutschkenntnisse, die erheblich weniger Geld bekommen sollen. Vor allem Familien mit vielen Kindern schneiden im aktuellen Entwurf schlecht ab. Nur für behinderte Menschen soll es mehr Geld geben.