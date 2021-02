Sondersitzung zur Causa Blümel im Live-Stream

Es geht los. FPÖ-Klubchef Herbert Kickl begrüßt Blümel als "Noch-Regierungsmitglied". Er erinnert an eine Sitzung im Mai 2019, als man eine Schein-Expertenregierung der ÖVP via Misstrauensantrag "in die Wüste geschickt" habe.

Es habe zwei Jahre gedauert, "bis wir jetzt einen umfassenden Blick auf dieses schwarz-türkise Sittenbild haben", sagt Kickl. Die ÖVP sei von einer "Lust auf Macht" besessen. "Machtgier, Machtmissbrauch und Käuflichkeit": Das halte die Welt der ÖVP im Innersten zusammen, in Person von Kanzler Sebastian Kurz, den Kickl als Blümels "Lebensmensch" bezeichnet.

Die ÖVP versuche "die komplette Macht an sich zu reißen" und dieses Projekt laufe noch immer, so Kickl. Kurz würde plagiieren, Inhalte kapern und versuchen, andere wie Marionetten zu steuern. Es sei "eine regelrechte Machtergreifung durch die neue Volkspartei und den Sebastian-Kurz-Anbetungsverein", so Kickl. Was der ÖVP noch wichtig sei: "Geld, Geld und nochmals Geld." Das würden auch die neuesten Entwicklungen zeigen.