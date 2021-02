"Bin nicht Martina": Kurz wirft Korruptionsjägern "Verfehlungen" vor

Aber nach der illegalen Hausdurchsuchung im BVT, den zahlreichen Leaks, einer Anzeige gegen eine Journalistin sowie gegenseitigen Abhörungen und Anzeigen innerhalb der Beamtenschaft – womit Wöginger auf den Dauerkonflikt zwischen WKStA und Sektionschef Christian Pilnacek anspielt – muss es eine Veränderung geben, so der Tenor von Wöginger. Die Grünen versuchten die Haltungsänderung als ihren Erfolg zu verkaufen.

Aber der „Gust“, wie Wöginger genannt wird, will mehr: So wünscht sich der ÖVP-Klubobmann mehr parlamentarische Kontrolle für die Staatsanwaltschaft. „Es gibt ja auch einen geheimen Unterausschuss für Inneres. Nach diesem Modell könnte man ein neues parlamentarisches Kontrollinstrument aufsetzen“, so der ÖVP-Klubchef gegenüber dem KURIER.

Ob dieser Unterausschuss begrüßt wird ist fraglich. Hingegen die Idee eines Bundesstaatsanwaltes gefällt Richtern wie auch Staatsanwälten. Deren Vorsitzende Cornelia Koller pochte auf einen großen Wurf. Der Bundesstaatsanwalt solle von einer vom Bundespräsidenten eingesetzten Kommission bestellt werden und bis zur Pension im Amt bleiben.

SPÖ Justizsprecherin Selma Yildirim will einen vom Parlament gewählten, unabhängigen und weisungsfreien Bundesstaatsanwalt als Weisungsspitze gegenüber den staatsanwaltschaftlichen Behörden. Dieser soll auf eine Dauer von zwölf Jahren bestellt werden und nicht wiedergewählt werden können.