Kurz zu Korruptionsvorwürfen: "Heiße nicht Martina"

Kurz verneinte auch ein Treffen mit Novomatic-Boss Harald Neumann. Es habe auch keine Spende an die ÖVP gegeben. Der WKStA warf Kurz am Montag "viele Verfehlungen" vor.

"Von 100 nur einer schuldig"

"Es hat so viele Verfehlungen gegeben, dass ich glaube, dass es dort dringenden Änderungsbedarf gibt", sagte Kurz und führte auch gleich aus, womit die Staatsanwaltschaft in den vergangenen Monate in die Schlagzeilen gekommen war: die rechtswidrige Hausdurchsuchung im BVT, eine Anzeige gegen eine Journalistin sowie gegenseitige Abhörungen und Anzeigen innerhalb der Beamtenschaft, womit auf den Dauerkonflikt zwischen WKStA und Oberstaatsanwaltschaft bzw. Sektionschef Christian Pilnacek angespielt wird.

Zudem seien in den letzten Jahren von 4.000 Beschuldigten nur 400 überführt worden. "Damit war von 100 nur einer schuldig, 99 sind es nicht." Die zu Unrecht Beschuldigten seien aber oft in der Öffentlichkeit gestanden und ihre Karieren seien zerstört worden, so Kurz.

Nachdem die lange gegen die Einführung eines unabhängigen Oberstaatsanwaltes war, habe man aufgrund der Vorkommnisse nun aber die Meinung geändert.

