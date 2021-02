Spenden-Vorwürfe gegen Blümel: "Hätte eine Bitte: Termin bei Kurz"

Es ist eine verhängnisvolle SMS-Nachricht aus dem Jahr 2017, die fast vier Jahre später eine Hausdurchsuchung beim amtierenden ÖVP-Finanzminister Gernot Blümel auslöst – was eine Premiere in Österreich darstellt.



Wieder einmal ist der Glücksspielkonzern Novomatic mit im Spiel. Wieder einmal geht es möglicherweise um eine Gefälligkeit – mit dem Verdacht, dass dafür eine Parteispende an die ÖVP geleistet wurde.



Konkret tippte der damalige Novomatic-Chef Harald Neumann mitten im Wahlkampf 2017 an Gernot Blümel (damals war er noch Stadtrat in Wien) eine SMS mit der Botschaft: „Hätte eine Bitte: Termin bei Kurz“. Zwei Gründe nennt Neumann für das gewünschte Meeting mit dem ÖVP-Spitzenkandidaten: „1. Spende an ÖVP gefällig? 2. Weil wir ein Problem in Italien haben“.



Die Novomatic wollte bei der italienischen Regierung vorsprechen, denn eine Steuernachzahlung von 20 Millionen Euro stand im Raum – diese musste Novomatic letztendlich auch leisten. „Man wollte einen Termin, um zu erfahren, ob die Glücksspielgesetze in Italien verschärft werden und ein Verbleiben im Markt noch Sinn macht“, so Neumann-Anwalt Norbert Wess.