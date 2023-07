Sommerministerrat: Förderung für jüdische Gemeinde wird fast verdoppelt

Vier Millionen Euro pro Jahr erhält die Israelitische Religionsgemeinschaft in Österreich pro Jahr. Dieser Topf wird nun auf sieben Millionen erhöht, wie Verfassungsministerin Karoline Edtstadler am Dienstag vor dem Sommerministerrat bekanntgab.

2020 wurde das "Gesetz über die Absicherung des Österreich-Jüdischen Kulturerbes" (ÖJKG) einstimmig im Nationalrat beschlossen und war, so Edtstadler, ein wichtiger Meilenstein in der nationalen Strategie gegen Antisemitismus. Vorgesehen war, dass nach drei Jahren, also heuer, evaluiert wird. In der Evaluierung wurde empfohlen, die Fördersumme zu erhöhen. Das soll ab 1. Jänner 2023 auch geschehen.

Die Regierung werde nun das Gespräch mit den Oppositionsparteien suchen, die Novelle hat zudem eine vierwöchige Begutachtungsfrist.