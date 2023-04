So geben 73 Prozent der Befragten an, die politische Situation in Österreich gehe eher in die falsche Richtung. Exakt so viele Befragte geben an, dass Antisemitismus ein Problem darstellt, dass die Gesellschaft als Ganzes betrifft. Sechs Prozent erachten es als ein Problem der Juden selbst.

Antisemitismus in sozialen Medien

Sechs von zehn Menschen geben in der Befragung an, bereits antisemitische Äußerungen gehört zu haben. Am häufigsten geschieht dies in sozialen Medien (37 %), gefolgt von Bekannten und Freunden (28 %) und in traditionellen Medien (24 %).