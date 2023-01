"Wir müssen Antisemitismus im Keim ersticken"

Der Errichtung eines Shoa-Zentrums steht Edtstadler offen gegenüber. Deutsch hatte die Notwendigkeit eines Shoah-Zentrums in Wien damit begründet, dass es immer weniger Zeitzeuginnen und Zeitzeugen gebe. Gekommen ist ihm die Idee beim Besuch des Holocaust Museum in Los Angeles, wo Überlebende des Holocaust via Hologrammen mit jüngeren Besuchern in Kontakt treten. Als weiteres Vorbild einer solchen Einrichtung soll Yad Vashem in Jerusalem dienen. Als Träger könnten die Stadt Wien und der Bund vorangehen, geht es nach dem IKG-Präsidenten.