Sobotka soll für russischen Oligarchen Kantor interveniert haben

Aus dem Umfeld von Ex-Kanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hieß es gegenüber der Tageszeitung, er finde die Sanktionierung von Kantor zwar ungerecht, habe sich aber nicht für ein Ende der Maßnahmen starkgemacht. Geschäftsbeziehungen zu Kantor gebe es nicht.

Kurz hatte wenige Wochen nach seinem Rückzug aus der Politik beim Europäischen Rat für Toleranz und Versöhnung (ECTR), der im Jahr 2008 von Kantor gegründet worden war, angedockt. Drei Monate später stellte das ECTR aufgrund der Sanktionen seine Arbeit ein und Kurz legte sein Mandat zurück.

Kultusgemeinde-Präsident Muzicant sieht "enormen Schaden" für jüdische Gemeinschaften

Die jüdischen Gemeinschaften würden "enormen Schaden" nehmen, weil die finanzielle Unterstützung durch Kantor nicht mehr möglich sei, sagte Ariel Muzicant, der von 1998 bis 2012 Präsident der Israelitischen Kultusgemeinde in Wien war und Kantors Nachfolger als Präsident des European Jewish Congress ist.

Er selbst kämpfe jedenfalls gegen Kantors Sanktionierung, in dieser Sache habe er auch mit dem Bundeskanzler und dem Außenminister geredet und das Thema in anderen Ländern angesprochen, so Muzicant. Kantor selbst, der neben der russischen auch die britische und die israelische Staatsbürgerschaft besitzt, bekämpft seine Sanktionierung mit einer Beschwerde beim EU-Gerichtshof.