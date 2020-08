Skinny Jeans und Instagram: Aus dem Leben zweier Jungpolitiker

Ganz anders stellt sich Eypeltauer mitunter auf Instagram dar. Dort sieht man den jungen pinken Mandatar nicht nur mit Krawatte im Parlament, sondern auch mit Wanderschuhen am Berg, beim Joggen oder beim Kochen mit Freunden.

„Ich trenne Berufliches und Privates auf Social Media nicht“, sagt Eypeltauer, denn es sei wichtig, authentisch zu sein. Generell sei gerade Instagram für ihn ein „unverzichtbares Werkzeug“.

So schreiben ihm über diesen Kanal beispielsweise auch Menschen, die wissen wollen, was in der Nationalratssitzung genau passiert ist, oder wie es zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist. Und Eypeltauer antwortet, denn: „Das ist echt und unmittelbar“. Auf TikTok ist er, wie auch sein grüner Kollege Zorba, nicht angemeldet.

Letzterer nutzt Social Media nur wenig für politische Zwecke. „Wäre ich in Opposition, würden ich es mehr brauchen, glaube ich zumindest“, sagt er.

Grundsätzlich habe er auch den Eindruck, dass vor allem sehr junge Menschen politischen Beiträgen in den Sozialen Medien gegenüber kritisch eingestellt sind. „Und sie können auch genau unterscheiden, ob etwas Werbung oder Information ist.“ Schade findet Zorba, dass nicht zuletzt durch Social Media in der politischen Kommunikation vieles auf eine sehr verkürzte Botschaft heruntergebrochen werde müsse. Aus diesem Grund wünscht er sich ein Diskussionsformat wie den ,Club 2’ des ORF zurück.

Zorba: „Es wäre doch irgendwie cool, wenn man Politiker wieder in so ein Format hinsetzt und sagt: Ihr habt zwei Stunden, das sind die Themen, go. Ich fände das sehr erfrischend, weil es nicht nur um die Botschaft, sondern um die Debatte geht.“