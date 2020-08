Claudia Plakolm: Kurz’ Nachfolgerin zwischen "Musi" und Hohem Haus

Als Plakolm im November 2017 mit 22 Jahren als jüngste Abgeordnete in den Nationalrat einzog, war die Politik kein unbekanntes Gebiet für sie. Ihr Vater ist Bürgermeister der Mühlviertler Gemeinde Walding, Plakolm war am Gymnasium in Linz Schulsprecherin, später Landesobfrau der JVP Oberösterreich. Aus ihrer Herkunft macht sie keinen Hehl – zu ihrer Angelobung im Nationalrat erschien sie im Dirndl. Ihre Reden im Plenum hält sie im Mühlviertler Dialekt. Neben der politischen Arbeit und zahlreichen freiwilligen Engagements wie bei der „Musi“ (Blasmusikkapelle ihrer Heimatgemeinde) ist Plakolm derzeit dabei, ihr Wirtschaftspädagogik-Studium an der Universität Linz abzuschließen.