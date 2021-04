Sigrid Maurer: "Wir sind eine grüne Familie"

Stichwort Zusammenhalt: Nach dem Geschrei-Sager und den Chatprotokollen der ÖVP meinen viele, die roten Linien müssten für die Grünen längst überschritten sein.

Es ist vollkommen klar, dass wir für manche Dinge im Parlament keine Mehrheit haben. Dementsprechend äußern wir uns dazu in den von Ihnen genannten Fällen. Wir haben ein Koalitionsprogramm ausverhandelt, das den Rahmen vorgibt, in dem wir agieren. Wir verhandeln täglich mit der ÖVP. Vieles, was wir besprechen, wird gar nie öffentlich. Wir haben eine Aufgabe: Wir haben Verantwortung für die Republik übernommen.

Wenn man sich die Umfragewerte ansieht, kommt der grüne Kurs bei den Wählern nicht an.

Es ist nicht gut, immer auf Umfragewerte zu schielen und sich von kleinen Schwankungen nervös machen zu lassen. Wir sind zum ersten Mal in einer Regierung, haben eine andere Rolle wie als Oppositionspartei und befinden uns in einem Transformationsprozess. Wir können in der Regierung so viel mehr bewegen als in der Opposition – und genau darauf liegt unser Fokus.

Neuwahlen sind also definitiv kein Thema?

Wir haben die Legislaturperiode von vier auf fünf Jahre verlängert, mit dem Argument, dass sonst die Regierungen zu kurz arbeiten. Wir sind am Arbeiten, wir setzen sehr viel um. Nur weil es manchmal ein bisschen unbequem ist, ob Umfragewerte oder Konflikte mit dem Koalitionspartner: Wir sind nicht in die Regierung gegangen, um es bequem zu haben, sondern um umzusetzen und zu gestalten. Und das tun wir.

Wo sind Sie der ÖVP unbequem?

Wir haben klare Ziele, bei der ÖVP gehen die Ziele teilweise auseinander. Im Klima- und Umweltbereich geht mit Teilen der ÖVP sehr viel weiter, an anderer Stelle wird gebremst. Die ÖVP könnte den Mut haben, Dinge zu tun, die mehr in die Zukunft gerichtet sind wie beispielsweise in Menschenrechtsfragen. Die ÖVP ist, das muss man sagen, kein monolithischer Block, hat sehr viele Bürgermeister, die anders denken als die Bundes-ÖVP.

Wie viel Schwarz steckt in Türkis?

Die Einbindung der Sozialpartnerschaft hat sicher durch die Pandemie wieder an Bedeutung gewonnen. Türkise Teile der ÖVP haben das auch erkannt.