Signal für den Bund: Kommen Kurz und Kogler jetzt in die Gänge?

Man stelle sich vor, die Vorarlberger Landtagswahl wäre so ausgegangen, wie es Umfragen im Vorfeld prophezeit hatten: drei Prozentpunkte minus für die Grünen, drei Prozentpunkte plus für die Roten. Die Analysen hätten einhellig gelautet: Die Grünen haben die Rechnung für ihre Juniorpartnerrolle neben einer übermächtigen ÖVP bezahlt, wenn sie sogar an die ramponierten Roten verlieren. Also: Hände weg von Türkis-Grün im Bund!

Es kam aber genau anders: ÖVP und Grüne haben zugelegt, und zwar fast im selben Ausmaß.

Experiment gewagt

ÖVP und Grüne haben in Vorarlberg in den vergangenen fünf Jahren erstmals das Experiment einer gemeinsamen Regierung gewagt, und beide sind in ihrem Kurs bestätigt worden. Dieses Signal aus Vorarlberg ist für die Regierungsbildung auf Bundesebene wichtig. Denn hier stehen ÖVP und Grüne vor derselben Entscheidung wie im Ländle 2014: Sollen sie miteinander eine Regierung wagen? Vor allem bei den Grünen herrscht große Unsicherheit, ob Sebastian Kurz der richtige Partner ist.