Signa-Affäre: Ex-SPÖ-Kanzler Alfred Gusenbauer lehnt Parteiaustritt ab

Seit Beginn der Woche sorgt Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer in seiner SPÖ für Diskussionen. Vor allem der Vorstoß der Burgenländer, die gegen ihn wegen seiner Rolle im Signa-Imperium von Rene Benko ein Parteiausschlussverfahren einleiten würden, hat eine parteiinterne Debatte entfacht.

Am Samstag hat Gusenbauer zur Situation erstmals selbst Stellung bezogen, in einem Radio-Interview mit Ö1.

Die Kernaussage: Der Ex-Kanzler denkt nicht an einen Parteiaustritt, wie schon vor der Sendung über die Austria Presse Agentur berichtet wurde.

Er sei seit fast 50 Jahren auf allen Ebenen der Sozialdemokratie tätig und unterstütze die Zielsetzungen der Sozialdemokratie. "Und so wie ich das früher in Funktion gemacht habe, mache ich das jetzt als einfaches Mitglied und an dem wird sich nichts ändern", sagt Gusenbauer.

Befürchtungen in seiner Partei, dass er der SPÖ schaden und letztlich den Wahlsieg kosten könnte, teilt Gusenbauer nicht: "Erstens hat die SPÖ die Wahl noch nicht verloren und ich bin zuversichtlich, dass sie sich gut schlagen wird. Und zum Zweiten, zu versuchen, etwaige nicht erreichte Ziele auf mich abzuschieben, wäre eine ziemlich billige Angelegenheit." Er fühle sich den sozialdemokratischen Werten nach wie vor "auf das Engste verbunden", betont der frühere SPÖ-Vorsitzende.

Die Argumente der SPÖ in Eisenstadt: So ein Verhalten (Aufsichtsrat, millionenschwerer Beratervertrag) wäre mit sozialdemokratischen Werten nicht vereinbar. Man könne das den einachen Wählerinnen und Wählern - etwa der Kassierin an der Kasse im Lebensmittelgeschäft - nicht erklären. Danach folgten Georg Dornauer (Tirol), Michael Lindner (Oberösterreich) und Mario Leiter (Vorarlberg), die Gusenbauer nahe gelegt haben, die Parteimitgliedschaft vorerst zumindest einmal ruhend zu legen. Und auch in Wien gab es Stimmen, die so einen Schritt gerne sehen würden.

Parteichef Andreas Babler hatte sich hingegen in einem ZIB2-Interview mit Armin Wolf festgelegt, dass er das Verhalten zwar für moralisch verwerflich halte, dass er aber keinen Parteiausschluss anstreben werden. Weil es die Statuten auch nicht hergeben würden, so die Info aus der Löwelstraße. Genauso reagierte Landesparteiobmann Sven Hergovich aus Niederösterreich, der Heimat-Landespartei von Gusenbauer.

Am Freitag Nachmittag kam dann allerdings Nervosität auf, als der ORF ankündigte, dass Alfred Gusenbauer heute Samstag um 12 Uhr auf Ö1 in der Radioreihe "Im Journal zu Gast" Rede und Antwort stehen wird. In der Parteizentrale wurde deswegen vermutet, dass er dort selbst den Paukenschlag setzen und den Parteiaustritt ankündigen würde.