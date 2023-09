Sigi Maurer: "Blutgeld" für Kauf von russischem Gas "richtiger Ausdruck"

In der Vorwoche hatte EU-Kommissionsvertreter Martin Selmayr Österreichs Milliardenzahlungen für russisches Gas angesichts des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine als "Blutgeld" bezeichnet. Die darauffolgende Empörung kann Grünen-Klubchefin Sigi Maurer "nicht ganz nachvollziehen. Der Ausdruck ist eigentlich richtig". Wahrheiten müsse man aussprechen können, sagte die Politikerin am Samstag im Ö1-Mittagsjournal. Der Ausdruck beschreibe etwas, was den Tatsachen entspricht. In der Sache gebe sie Selmayr recht.

➤ Mehr lesen Sie hier: Nach Blutgeld-Sager: Selmayr nach Brüssel zitiert