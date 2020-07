Sagt er falsch aus, droht eine Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahre, so Pöschl. Sollte er sich der Aussage verweigern, muss Sidlo dies - wie jede Auskunftsperson - begründen.

Sidlo beginnt mit einer Stellungnahme. Neben ihm ein schwarzer Ordner, drei aufgeschlagene Rechtsnachschlagewerke.

"Ich komme aus der Wirtschaft, konkret aus der Finanzbranche", beginnt Sidlo. "Ich habe nie von der Politik gelebt", so Sidlo. Dass er stets als FPÖ-Bezirksrat medial tituliert wird, das stört Sidlo. Denn als Bezirksrat hätte er einen Verdienst um Geringfügigkeitsgrenze verdient. Er, Sidlo, habe in der Immobilien-Branche gearbeitet, war im Bereich der Compliance tätig, ging "jede einzelne Zeile" durch. Er absolvierte zudem einen Fit and Proper-Test. 2018 wurde er in den Generalrat der OeNB entsandt. Ebendort lernte er Bettina Glatz-Kremsner kennen. "Ich baute rasch ein vertrauensvolles Verhältnis" auf. Nach Glatz-Kremsner lernte Sidlo Walter Rothensteiner kennen. Dann bewarb er sich beim Personalberater für den Posten der CASAG.