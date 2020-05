Sexismus: Jetzt reden die Männer

Manfred Baumann

Ich bin sehr oft mit Erotik konfrontiert, weil in meinem Beruf natürlich viel mit dem Thema gespielt wird. Im Gegensatz zu den Casting-Couches in den 80er-Jahren sind die heutigen Damen viel emanzipierter. An einem Foto-Set ist es gar nicht so erotisch, wie man sich das vorstellt. Meist stehen so viele Stylisten und Assistenten herum, dass man gar nicht auf andere Gedanken kommt. Die Models und Schauspieler sind Vollprofis, die in diesem Umfeld trotzdem sexy wirken können. Einem Supermodel ein Kompliment zu machen, heißt nicht, ihr zu sagen, dass sie super aussieht, sondern dass sie gut arbeitet und auf den Fotos gut rüberkommt. Umgekehrt schweifen bei den Visagistinnen die Blicke eher ab, wenn da ein männliches Model vom Typ Cola-Light-Man steht. Generell sollte man sich schon beim ersten Blickkontakt auskennen, ob es eine Spannung gibt und ob der andere den Blick erwidert. Wenn das nicht so ist, muss der Mann oder die Frau zurückstecken – das ist in der Tierwelt ja nicht anders.

„Sexisten sind für junge Männer immer nur die anderen“ Philipp Ikrath, Jugendforscher

Bei meinen Interviews mit jungen Frauen und Männern zeigt sich leider, dass die alten Rollenbilder auch bei jungen Menschen noch sehr stark verankert sind. Das Problem ist, dass viele junge Männer glauben, dass sie aufgeklärt sind. Sexisten sind für die immer nur die anderen. Sie selbst sind ja charmant. Dabei wissen sie oft gar nicht, wo die Grenzen sind. Dazu kommen auch noch hormonelle Wallungen. Die meisten Mädchen und Burschen tauschen sich nur in ihren Geschlechtergruppen aus. Sinnvoller wäre es, die Dinge offen beim Namen zu nennen. Jungen Männern rate ich ganz allgemein: Es gibt einfach unterschiedlich sensible Menschen. Daher sollte man als Mann dann, wenn man sein Gegenüber noch nicht so gut kennt oder sich nicht sicher ist, mit seinen Formulierungen und seinem Verhalten nicht die Grenzen unnötig ausloten.

„Man sagt etwas und weiß nicht, wie es ankommt“ Florian Gschaider, Tanzlehrer

Ich finde, Sexismus ist ein sehr schmaler Grat. Manche Frauen werden sich wahrscheinlich geschmeichelt fühlen, wenn man ihnen sagt, dass sie eine gute Figur haben, oder dass ihnen ein Dirndl außergewöhnlich gut steht. Andere werden sagen, das ist ihnen zu viel, da wurde eine Grenze überschritten, das wollen sie nicht. In der heutigen Zeit der Emanzipation und der Frauenbewegung ist es gefährlich, wenn man sich in diesem Bereich bewegt. Wenn man eine Frau nicht gut kennt, sollte man Komplimente, die man missverstehen kann, lieber unterlassen. Erst wenn ich der Meinung bin, sie versteht das, was ich ihr sage als Spaß und damit so, wie es gemeint war, dann würde ich es tun, sonst kann das schlecht ausgehen. Ich bin grundsätzlich eher für Zurückhaltung im Umgang miteinander. Das Sexismus-Thema polarisiert immer mehr, und gerade am Arbeitsplatz wird es für Männer immer gefährlicher. Man sollte nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Das Wort ist generell das Problem, man sagt etwas, und wie es beim anderen ankommt, das weiß man nicht. Es ist ein Sender-Empfänger-Problem.