Aufschrei! Twittern gegen Sexismus

Auslöser war ein Blog-Beitrag von Maike Hank in der Nacht auf Freitag auf kleinerdrei.org mit der Kernaussage: "Wir haben uns so an sexuelle Übergriffe jeglicher Art im Alltag gewöhnt, dass wir manchmal vergessen, uns dagegen zu wehren". Sie ruft darin auf, dem Beispiel von Laura Bates zu folgen, die als Betreiberin der Seite everydaysexism.com eine Aktion ins Leben gerufen hat, unter dem Twitter-Hashtag #ShoutingBack sexuelle Belästigung auf der Straße sichtbar zu machen.

Anne Wizorek, ebenfalls Bloggerin auf kleinerdrei.org und als Userin @marthadear auf Twitter, schlug schließlich zur Bündelung solcher Beiträge den deutschsprachigen Hashtag # Aufschrei vor – und eine Twitter-Revolution kam ins Rollen. Kaum jemand wird derzeit auf seiner Timeline an Tweets zu dem heiklen Thema vorbeikommen. In unserem Storify (unten) haben wir einen kleinen Teil davon zusammengefasst.