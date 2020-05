War Brüderle zu spitz?

Kaum ist er aufgegangen, ist der Stern des neuen Spitzenkandidaten der FDP schon wieder am Sinken. Zumindest, wenn es nach einem Artikel im Stern geht. Denn dort wirft eine 29-jährige Mitarbeiterin Rainer Brüderle vor, nicht die nötige Distanz gewahrt und sie mit unangemessenen Bemerkungen bedrängt zu haben.

Es war in einer Hotelbar, am Vorabend des Dreikönigstreffens der FDP im Vorjahr. „Sie können ein Dirndl auch ausfüllen“, soll der Vorsitzende der Bundestagsfraktion mit eindeutigem Blick auf Laura Himmelreichs Busen gesagt haben. Eine schlüpfrige Aussage hier, ein Handkuss da. Der 67-Jährige soll sie zum Tanz aufgefordert haben. Sie wollte Abstand: „Herr Brüderle, Sie sind Politiker, ich bin Journalistin.“ Seine Antwort nur: „Politiker verfallen doch alle Journalistinnen.“ „Der spitze Kandidat“ kommentiert stern.de. Der Ärger kommt den Liberalen nicht gerade recht. Ausgerechnet jetzt, da man in Niedersachsen einen Überraschungserfolg erzielen konnte und Brüderle als neuen Spitzenkandidaten kürte. Schnell kam der Dämpfer.

Aber zumindest dürfte der Spitzenpolitiker von sich überzeugt sein: Als die Reporterin am Ende des Abends Brüderle fragte, warum er plötzlich so beliebt geworden sei, sagte der nur: „Weil ich der Beste bin.“