Sesselrücken im grünen Vorstand und im Kogler-Büro: Wer kommt, wer geht

Nach langem (pandemiebedingten) Abwarten steht jetzt ein Termin für den grünen Bundeskongress fest: Der neue Parteivorstand wird am 30. April in Villach gewählt, wie der KURIER erfuhr.

Werner Kogler, der 2018 mit 99,02 Prozent zum Bundessprecher gekürt wurde, wird wieder kandidieren; ebenso sein Stellvertreter Stefan Kaineder, Landesrat in Oberösterreich.

Den zweiten Stellvertreter-Posten soll Klimaministerin Leonore Gewessler bekommen, heißt es aus der Partei. Sie steht nicht auf der Kandidatur-Liste, weil sie durch ihre Regierungsfunktion einen Fixplatz im Vorstand hat. Als Stellvertreterin muss sie sich nur noch im Erweiterten Bundesvorstand (kurz: EBV, das ist der Vorstand plus Ländervertreter) wählen lassen. Der EBV soll am Vortag, dem 29. April, stattfinden.

"Stabiler Faktor"

Die Rollenverteilung sieht so aus: Kogler steht für Stabilität – und so soll auch seine Rede vor den Delegierten klingen. Er will erzählen, dass die Grünen bei allen Skandalen, die die Republik zuletzt erschüttert haben (die Schmid-Chats, Korruptionsermittlungen, der Abgang von Sebastian Kurz etc.), „der stabile Faktor in der Regierung“ gewesen seien.

Kürzlich war der 60-Jährige auf Tour durch die Bundesländer, um vorzufühlen. Die Stimmung sei gut, heißt es da. Abgesehen davon gebe es derzeit keine Alternative zu Kogler als Parteichef.

Kaineder ist das Bindeglied zu den Ländern, politisch deckt er das bürgerliche Lager der Grünen ab, während Gewessler die Ökos bedient. Die Klimaministerin stehe für die grünen Kernpositionen und sei diejenige, die in der Regierung am stärksten „abliefert“, wie es ein Parteiinsider formuliert. Für die Härte, mit der sie in Verhandlungen gegenüber der ÖVP auftritt, zolle man ihr auch an der Basis Respekt.