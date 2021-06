„Rudern statt sudern.“

Der Spruch stammt aus einer anderen Zeit, für die Grünen ist er aber gerade aktueller denn je. 2018 gab Bundessprecher Werner Kogler diese Parole aus, als es galt, die Partei nach dem Rauswurf aus dem Nationalrat wieder aufzubauen.

Jetzt, 2021, rudern die Grünen durch die Stromschnellen der Koalition mit der ÖVP. Und warum es sich lohne, weiter zu rudern, stand im Mittelpunkt des Bundeskongresses (kurz: Buko) am Sonntag in Linz. Es war der erste Buko seit Regierungsantritt im Jänner 2020 – und damit ein erster Stimmungstest unter den Delegierten.

Ja, das Regieren sei „nichts für Lulus“, sagte Bundessprecher und Vizekanzler Kogler in Anlehnung an ein Zitat der ehemaligen Wiener Vizebürgermeisterin Maria Vassilakou. Aber: „Besser, es regieren die Richtigen als die Falschen.“ Sich dafür zu entschuldigen, zu regieren, sei „ein Blödsinn“, die Grünen seien ihren Prinzipien treu geblieben, betonte Kogler in seiner Brandrede. Wenn er gefragt werde, was bei der Zusammenarbeit mit den Türkisen besonders weh tue, dann sage er: Nichts tue ihm weh, er sei ja nicht „von der Sado-Maso-Truppe“.