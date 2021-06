Das war Anschobers Überraschungsbesuch am Grünen Bundeskongress

Offen bleibt damit, ob er im kommenden Wahlkampf mithilft – am 26. September ist Landtagswahl in Oberösterreich. Für den 60-jährgen Anschober wäre das ein Heimspiel: Er war viele Jahre Landesrat, bevor er 2020 in den Bund wechselte.

Einer, der sich besonders über Anschobers Überraschungsbesuch freute, war dessen Nachfolger, Wolfgang Mückstein. Er sei einer der wenigen, die wirklich nachvollziehen könnten, was Anschober in den vergangenen eineinhalb Jahren geleistet habe, dafür zolle er ihm seinen „tiefen Respekt“, begann Mückstein seine Vorstellungsrede am Buko. Diese musste Mückstein – bereits seit drei Monaten im Amt – halten, weil Regierungsmitglieder laut Statuten am Bundeskongress bestätigt werden müssen. Bei Mückstein und Kulturstaatssekretärin Andrea Mayer passierte das nun rückwirkend – dafür einstimmig.

Mücksteins Hauptaufgabe bleibt die Corona-Pandemie. In seiner Antrittsrede verteidigte er die Strategie, trotz stark sinkender Infektionszahlen weiterhin behutsam zu öffnen. Denn: „Es gibt auch den Herbst.“ Man müsse darauf vorbereitet sein, dass eine neue Virusvariante Österreich erreichen oder es eine sanfte vierte Welle geben könnte, warnte der Minister.

Vorwärts gehen solle es nun bei der Pflegereform. Außerdem will Mückstein sich „Gedanken machen, wie wir die ‘Sozialhilfe Neu‘ neu aufsetzen“. Denn: „Wenn wir das nicht machen, macht das keiner.“