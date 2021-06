Grüner Bundeskongress: Rudern, Rockstars und ein historischer Auftrag

Ausgesprochen gut gelaunt zeigten sich die 252 grünen Delegierten, die am Sonntagmorgen im Linzer Desgin Center zu ihrem 43. Bundeskongress (genannt Buko) zusammenkamen.

Einigkeit und Stolz auf die bisherige Regierungsarbeit wollte man demonstrieren, das zeigten schon die Begrüßungsreden der Linzer Stadträtin Eva Schobesberger und des oberösterreichischen Grünenchefs Stefan Kaineder. "Von geballter Power der Regierungsmitglieder und der Klubobfrau" war die Rede. Die einzelnen Regierungsmitglieder wurden für ihre Leistungen gelobt - es gehe darum, den grünen Regierungsmitgliedern "auf Bundesebene den Rücken zu stärken", sagte Schobesberger.

Besonders langen Applaus und Standig Ovations gab es, sobald Ex-Gesundheitsminister Rudi Anschober erwähnt wurde. Er war zwar zu Beginn nicht anwesend, wie Bundessprecher Kogler ankündigte, könne es aber sein, dass Anschober noch vorbeikommen werde.

Und dann sollten die Delegierten natürlich noch auf Wahlkampf gebürstet werden. In Oberösterreich finden am 26. September Landtagswahlen statt. Erklärtes Ziel von Spitzenkandidat Kaineder - dem "oberösterreichischen Rockstar", wie ihn das Präsidium nannte - ist es, "die letzte Ibiza-Koalition, die es in Österreich noch gibt", zu sprengen. "Ihr müsst mithelfen, wir teilen euch ein", richtete er seinen Parteikollegen aus.