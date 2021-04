Seniorenbund-Präsidentin über das "Wirtschaftswunder Alte“

"Ich kann mich noch daran erinnern, dass es in jedem Haus einen Hausmeister gab. Die erledigten oft für die Parteien kleine Reparaturarbeiten. Heute muss man wegen eines tropfenden Wasserhahns den Installateur kommen lassen. In den USA wendet man sich in so einem Fall an einen Handyman, der sich um solche Kleinigkeiten kümmert. In Österreich gibt es erst ganz wenige solcher Firmen, aber immer mehr Menschen, die heilfroh über so einen Allrounder wären“, ist sich die Politikerin sicher.

Gemeinsamer Mittagstisch statt Essen auf Rädern

Wer in den eigenen vier Wänden lebt, nicht mehr kochen kann oder will, der soll – geht es nach Korosecs Vorstellung – nicht einzig auf „Essen auf Rädern“ angewiesen sein.

„In Zeiten von Corona wurde Take-away auch in Gruppen, die das bisher immer abgelehnt haben, populär. In Dänemark gibt es schon lange Bestrebungen, älteren Menschen einen gemeinsamen Mittagstisch in einem Restaurant schmackhaft zu machen. Das Essen dort kostet gleichviel wie Essen auf Rädern, die Restaurants haben zusätzliche Gäste, und die Menschen kommen aus dem Haus und haben Ansprache. Das ist eine kleine Maßnahme mit großer Wirkung.“