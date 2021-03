Neue Plattform: 24-Stunden-Pflege im Check

Ein weiterer wenig erfreulicher Zwischenfall mit einer Agentur war der berühmte Tropfen zu viel. Deshalb beschloss Petra Grell-Kunzinger spontan, mit zwei Mitstreitern eine Plattform für Menschen zu gründen, die – ähnlich wie sie – eine verlässliche Agentur suchen. Seit wenigen Tagen können diese auf miazorgo.com ihre Erfahrungen mit den von ihnen in Anspruch genommen Anbietern für andere Familien öffentlich machen.

Wichtig ist der Gründerin folgender Hinweis: „Wir wollen weder die Betreuer denunzieren noch eine Option für Hassposter bieten.“ Deshalb kann man auch nur die Agenturen, nicht aber einzelne Pflegekräfte beurteilen.

Wenig attraktiv für alle Schlechtmacher: „Wir sind in erster Linie interessiert an ehrlichen Berichten. Weil wir ja alle Hände ringend nach guten Betreuern suchen, damit unsere Liebsten in Würde zu Hause leben können.“