Das schmutzige Geschäft mit der 24-Stunden-Betreuung

So leidet ein slowakischer Personenbetreuer bei seiner Arbeit in Wien

„Hallo“, ruft die betagte Frau aus ihrem Wohnzimmer. „Ja, Frau Valerie, ich komme gleich“, gibt ihr Betreuer zurück. Herr Vlado rotiert in der Küche zwischen Herd, Abwasch und Kredenz, hat alle Hände voll zu tun, damit das Gulasch nicht anbrennt und die Kartoffeln nicht verkochen. Was leicht passieren kann, denn der Herd ist fast so alt wie der Zins, und das Kochgeschirr fast so alt wie die Frau Valerie.

„Hallo!“ – „Hallo!“ – „Hallo!“ Die Rufe aus dem Wohnzimmer werden jetzt lauter, eindringlicher, böser. „Ganze Tag macht Bordell“, schimpft Herr Vlado in sich hinein. Er hat Schmerzen im Rücken, auch in der operierten Hüfte, und die Arbeit hier geht ihm psychisch nahe. Mit seinen 62 Jahren ist der Slowake am Ende eines langen Berufslebens, am Ende seiner Kräfte. Um Ungemach zu verhindern, verlässt er Gulasch und Kartoffeln und eilt ins Zimmer nebenan. An dieser Stelle muss festgehalten werden: Die Frau Valerie ist kein böser Mensch. Sie kann auch entzückend sein. Doch sie hat mit ihren 92 Jahren ein stolzes Alter erreicht. Und sie zahlt dafür einen hohen Preis. Die Wienerin ist schon vor Längerem an Alzheimer erkrankt, einer unbarmherzigen Krankheit im Gehirn, die Betroffenen wenig Wahlmöglichkeiten lässt.