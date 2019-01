Wenn Senioren wischen und zoomen

„Wenn man lange auf das U drückt, dann kommen die Umlaute. Das habe ich zum Beispiel vor dem Kurs nicht gewusst“, sagt Herr Alois. Mit dieser Wissenslücke ist der Pensionist nicht allein. Viele wüssten vor Kursbeginn nicht, dass „kurzes und langes Drucken jeweils zu einem anderen Ergebnis führt“, sagt Prammer. „Und, dass man tippen, wischen und zoomen kann, es neben Buchstaben auch Emoticons gibt, die man in einer SMS oder mit WhatsApp verschicken kann.“

Jede Kurs-Einheit ist gleich aufgebaut: Erst wird das Prinzip des Vorgangs besprochen, dann werden die einzelnen Schritten erklärt. Im anschließenden Übungsteil wiederholt jeder das Gelernte selbstständig auf seinem Smartphone. Stets gehe es darum, „die digitalen Prinzipien zu verstehen, Angst zu nehmen und durch das Üben Sicherheit zu schaffen“.

Als Beispiel nennt die Smartphone-Trainerin das Einspeichern von Telefonnummern in die Kontakte im ersten Kurs-Modul oder das Verbinden mit einem WLAN-Netzwerk in der vierten Lern-Einheit. Seien die Prinzipien erst einmal verstanden und geübt, hätten die ältere Generationen auch keinerlei Scheu mehr, Fotos mit dem Handy zu machen und selbige zu verschicken.Geholfen hat Herrn Alois, wie er erzählt, insbesondere die letzte Kurseinheit. „Ich weiß jetzt, dass WhatsApp nichts kostet und dass es auf YouTube Erklärungsvideos, aber auch viel Blödsinn gibt.“

Infos:

https://www.fit4internet.at/

Hotline: Die fit4internet-Hotline 0800-22 10 55 ist gebührenfrei aus ganz Österreich, Montag bis Freitag von 10h – 14h erreichbar.

Kaffee Digital: Die Schnupperkurse „Kaffee Digital“ sind kostenfrei, werden nach Bedarf für 20-50 TeilnehmerInnen für die „ältere Generation“ mit wenig bis gar keiner Erfahrung mit dem mobilen Internet durchgeführt. Nächster Termin: 14.1. Wien

Smartphoneführerschein: In Oberösterreich werden in allen Bezirken gegen einen Unkostenbeitrag Kurse in sechs Modulen angeboten. Interessierte können sich unter der fit4internet-Hotline anmelden.