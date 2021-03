Wie Ältere durch die Krise kommen: Drei Frauen im Porträt

Erst das Virus, das die Menschen binnen weniger Tage voneinander trennte, und dann der Abschied von ihrem Karli – das 20er-Jahr hatte es in sich. Und doch war es für Christine Schaaf nicht nur ein trauriges Jahr.

Die 67-Jährige kann sich daheim still beschäftigen, lernt via Zoom Italienisch, beteiligt sich ebenso online an einem Feldenkrais-Kurs, malt, strickt, näht, häkelt, bäckt Kekse, telefoniert mit Freundinnen und Familie, dekoriert ihre Wohnung, spricht mit ihrem Karli und hat für ein Buch von Senioren für Senioren (Titel: „Wie wir Oldies wischen“) einen klugen Beitrag verfasst.

Man nimmt es Christine Schaaf ab, wenn sie erklärt: „Mir ist die Decke nie auf den Kopf gefallen.“ Wenn es doch einmal eng wird, dann radelt sie zur Donauinsel und paddelt eine Runde auf ihrem Stand-up-Board.

Sie wurde im Plaudernetz der Caritas aufgefangen

Inzwischen hat sie sich mit Covid-19 abgefunden. Inzwischen kann sie anderen Menschen, die sich einsam fühlen, ihr Ohr leihen. Das Corona-Jahr hat sie dennoch intensiv gefordert, gibt Dietlinde Flatscher zu. Die bald 72-jährige Steirerin sitzt in ihrem geräumigen Wohnzimmer in der Nähe des Schönbrunner Schlossparks, umschmeichelt von ihren beiden Katzen, die nach dem ersten Lockdown dabei waren, als ihre vertraute Mitbewohnerin körperlich und auch seelisch abzusacken drohte. „Das war schrecklich“, erzählt Dietlinde Flatscher. „Ich bin hier alleine in meinem Wohnzimmer gesessen. Und die Erinnerungen an die Armut der Nachkriegszeit sind in mir hochgestiegen.“