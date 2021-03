Jungen Menschen geht im Lockdown die Luft aus

„Der Virus hat den Computer zu meinem besten Freund gemacht“, erzählt ein 15-Jähriger aus einer SOS-Kinderdorf Wohngruppe in NÖ. „Ich würde gerne endlich wieder schwimmen gehen, das geht jetzt leider nicht“, meint eine 16-Jährige und ein 17-Jähriger fragt: „Wann darf ich nochmal meine Pubertät haben?“

Wie groß die psychische Belastung von Jugendlichen in Corona-Zeiten ist, zeigen aktuelle Zahlen von Rat auf Draht. Die Notrufnummer von SOS-Kinderdorf zieht ein Jahr nach dem ersten Lockdown Bilanz: „Die Dramatik und Dringlichkeit der Themen hat stark zugenommen. Statt über Liebeskummer oder die erste Reise ohne Eltern führen wir verstärkt Gespräche zu Angstzuständen, Essstörungen und Suizid“, so Birgit Satke, Leiterin von Rat auf Draht. Man schlägt Alarm: „Für Jugendliche waren und sind die Corona-Einschränkungen immer noch besonders belastend“, so Clemens Klingan, SOS-Kinderdorf Geschäftsleiter NÖ. „Wir haben die Ängste und Sorgen unserer 200 Kinder und Jugendlichen in NÖ intensiv erlebt.“

Die hohe Jugendarbeitslosigkeit führe dazu, dass Existenzängste zunehmen. „Dazu kommen gesellschaftliche Normen, der Filter des perfekten Lebens auf den soziale Medien und Leistungsdruck in der Schule – Jugendliche stehen von allen Seiten unter Druck“, sagt Katrin Grabner, Kinderrechtsexpertin bei SOS-Kinderdorf. „Nichts ist planbar und statt einer positiven Perspektive sehen junge Menschen in eine ungewisse Zukunft.“