Wie man am besten per Telefon mit Oma und Opa kommuniziert

Abwechslung

„Ziehen Sie alle Register, um Abwechslung ins Gespräch zu bringen. Man kann zum Beispiel nach den Eindrücken des Tages fragen: ,Erzähl’ mir, was hast du heute gekocht? Wie machst du das genau? Was hast du gesehen, wem bist du begegnet?’“ Selbst braucht man gar keine Antworten parat zu haben. „Ein ,Aha’ oder ,Mmh’ reicht.“

WhatsApp-Nachrichten

Sind die Großeltern selbst via Nachrichtendiensten wie WhatsApp aktiv, lässt sich auch diese Technologie nutzen. „Man kann die Oma bitten, eine WhatsApp-Nachricht zu schicken, was sie heute gemacht hat. Auch Sprachnachrichten sind eine tolle Möglichkeit, um das Erzählen anzuregen. Man kann etwa um eine Nachricht über den Tagesablauf auf der Mailbox bitten.“

Auf welche Art auch immer die Anregungen passieren: Wichtig ist, dass sie passieren. „Den Alltag im Detail zu hinterfragen, ist eine gute Methode dafür. Damit sind unsere Gesprächspartner gefordert und müssen Wörter in den Mund nehmen.“

Etwas anders machen

Wer alleine lebt, kann auch selbst aktiv werden, um nicht in eine pandemiebedingte, innere Starre zu fallen, sagt die Expertin. „Ein ganz wichtiger Satz für Senioren ist: Mach etwas anders.“ Das könne von einem anderen Spazierweg bis zu einer neuen Grußformel alles sein. Ingrid Amon setzt ihre Tipps übrigens auch selbst um. Wenn ich alleine unterwegs bin, versuche ich meine Sinne mit drei Sätzen anzuregen: Was höre ich? Was rieche ich? Was sehe ich? Ich beantworte das in ganz kurzen Sätzen, die ich laut ausspreche. Dann wird ein Spaziergang richtig sinn-voll.“