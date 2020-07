Umfrage: Ältere durch Corona sozial schwer belastet

Der Corona-Lockdown im März und die damit verbundenen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie haben in Österreich maßgeblich dazu beigetragen, die Anzahl an Covid-19-Erkrankungen gering zu halten. An der Medizinischen Universität Graz wurde im Rahmen einer aktuellen Studie analysiert, welche Auswirkungen diese Maßnahmen auf die ältere Bevölkerung haben. Dazu wurden in den ersten beiden Maiwochen österreichweit 557 Personen ab 60 Jahren vom Institut für empirische Sozialforschung (IFES) befragt.

Diese Daten wurden von Erwin Stolz und seinen KollegInnen am Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie der Med Uni Graz ausgewertet. In der Umfrage wurde nicht nur die Gesundheitskompetenz im Umgang mit Corona erhoben, sondern auch das Vorliegen chronischer Vorerkrankungen und wie die gesetzten Präventionsmaßnahmen das soziale Leben beeinflusst haben.

Großes Risikobewusstsein vorhanden

Rund zwei Drittel der befragten Personen waren von einer Vorerkrankung betroffen, die für den Verlauf von Covid-19 ein Risiko hätte darstellen können.

„Insbesondere Bluthochdruck (42%), aber auch chronische Atemwegs- und Lungenerkrankungen (15%), Diabetes (15%), Herz-Kreislauf-Erkrankungen (15%), Krebserkrankungen (8%) sowie ein geschwächtes Immunsystem (4%), wurden von den Befragten genannt“, fasst Erwin Stolz zusammen.

Zwei Drittel der Befragten schätzten die gesundheitliche Gefahr, die dem Virus ausgeht, als groß bis sehr groß ein.

Über Achtzig Prozent fühlten sich gut informiert, wo man im Falle des Verdachts einer Ansteckung Hilfe erhält und gaben an, dass es Ihnen (sehr) leicht fiel, sich an die empfohlenen Verhaltensregeln zu halten, wie regelmäßiges Händewaschen, Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes und Einhaltung des Mindestabstandes. „Dies scheint auf ein gutes Gesundheitsbewusstsein unter der älteren Bevölkerung hinzudeuten“, interpretiert Erwin Stolz die Zahlen.

Auffallend war jedoch, dass die Hälfte der Befragten angab, Schwierigkeiten damit zu haben, die Glaubwürdigkeit der Medienberichterstattung rund um Corona zu beurteilen.