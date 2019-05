Schwarzer Studierendenvertreter droht mit Abschaffung der Bundes-ÖH

Sager zeichnete das Gespräch mit ihrem Handy auf, das Transkript veröffentlichte der VSStÖ am Samstag auf seiner Webseite. Sollte die AG den Vorfall bestreiten, werde man den Audiomitschnitt auch vor Gericht vorlegen.

Die Drohung Richters sei "an Demokratiefeindlichkeit nicht zu übertreffen", so der Kommentar der roten Studierendenvertreter. Der AG gehe es "um Posten und Macht", die Studierenden seien ihr egal, heißt es in der Stellungnahme. Und weiter: "Im Gleichklang mit der Regierung sagen sie: Nur eine regierungstreue ÖH bleibt am Leben."

Klare Dementi

In der Aktionsgemeinschaft hieß es auf KURIER-Nachfrage, man sei dabei, "intern zu klären, was passiert ist“. Inhaltlich sei jedenfalls "überhaupt nichts dran“, die Geschichte sei "frei erfunden“.

Und auch im zuständigen Wissenschaftsministerium weiß man "gar nichts“ von einer geplanten Abschaffung der ÖH-Bundesvertretung.