ÖH-Wahl: "Ihr fordert seit 20 Jahren mehr Geld"

In etwas weniger als zwei Monaten finden die ÖH-Wahlen statt - die Studierenden stimmen darüber ab, von wem sie in den nächsten zwei Jahren in der Hochschülerschaft vertreten werden sollen. Der KURIER hat die beiden bereits bekanntgegebenen Spitzenkandidaten zur Diskussion geladen.

KURIER: Die Junos fordern als einzige größere ÖH-Fraktion Studiengebühren. Warum eigentlich?

Nino Rohrmoser: Wir fordern nachgelagerte Gebühren, die man erst zahlt, wenn man im Berufsleben steht. Erst wenn man über 1.200 Euro netto verdient, zahlt man 8 Prozent von dem, was darüber hinausgeht, zurück. Wir wollen das, weil unsere Unis extrem unterfinanziert sind. Wir haben eines der niedrigsten Pro-Kopf-Budgets Westeuropas und das merkt man an den Studienbedingungen. Wir brauchen viel mehr Geld und das ist ein guter Weg, über 300 Millionen Euro pro Jahr an die Hochschulen zu bringen.