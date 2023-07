Schwarz statt gold: Neuer Parlamentsflügel kostet 60.000 bis 70.000 Euro

Grund des Anstoßes: Der Bösendorfer-Flügel kostete eine monatliche Miete von 3.000 Euro. Das sei, in Zeiten steigender Kosten, in denen Menschen sich schwer tun, Rechnungen des täglichen Lebens, wie Einkäufe oder Mieten zu zahlen, ein falsches Signal, zeuge von Abgehobenheit, Dekadenz und Verschwendung. Als Zeichen des Protests klebte sich gar mal ein Pensionist an den goldenen Flügel.

Sobotka ließ daraufhin den Mietvertrag auslaufen und kündigte an, den umstrittenen Flügel durch ein "schlichtes, schwarzes Klavier" ersetzen zu lassen.