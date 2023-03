Pensionist klebte sich an goldenes Klavier im Parlament

"Unsere Politik hat es so weit getrieben, dass mittlerweile rund eine Million Menschen in Österreich von Armut betroffen sind. Reiche und Überreiche hingegen werden weiter hofiert. Dieses Klavier widerspiegelt dieses absurde System perfekt: Der NationalratsprĂ€sident leistet sich ein vergoldetes Klavier auf unsere Kosten, wĂ€hrend Kinder in unserem Land in Armut leben. Das ist einfach falsch», erklĂ€rt Parteivorsitzender Fayad Mulla die Protestaktion.

Der Mann wurde vom Klavier abgelöst. Es kam nichts und niemand zu Schaden.