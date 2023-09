Schulstart: Lehrervertreter ortet "Chaos"

Lehrer ohne Dienstvertrag, Stunden falsch verrechnet

Erschwert wird die Situation laut den Lehrervertretern durch Probleme mit der Lehrerverwaltung. Stunden würden falsch verrechnet, teilweise würden Lehrer seit dem vergangenen Herbst ohne Dienstvertrag arbeiten, berichtet Krebs aus Wien. Rund 800 Kolleginnen und Kollegen mit befristetem Vertrag seien hier ihren Schulen nicht rechtzeitig zur Weiterverwendung zugewiesen worden, mit dem Effekt, dass die Schulleiter sie aus rechtlichen Gründen nicht einsetzen konnten.

Auch diese Probleme kenne er so und in ähnlicher Form bundesweit, so Kimberger. Generell würden die Verwaltungsprozesse viel zu lange dauern, durch lange Wartezeiten verliere man auch Interessenten an die Privatwirtschaft.